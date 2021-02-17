Fazla çalışma ücreti asıl ücrete dahil edilir mi? Mesai brütten mi hesaplanır? Mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Ara dinlenme süreleri çalışma süresi hesabında çalışılmış gibi sayılmaz. Çalışma süresinin ara dinlenmeleri hariç en fazla haftalık 45 saat esasına göre belirlenmesi gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçiye, kural olarak bir yılda 270 saatten daha uzun süreli fazla çalışma yaptırılamaz. Dünya gazetesinden Resul Kurt mesainin ücrete dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin şunlar yazdı: “İşçiye yılda 270 saatten daha uzun süreli fazla çalışma yasağına rağmen fazla çalışma rağmen yaptırılması halinde buna ilişkin ücretinin tamamının bordroya konularak işçiye ödenmesi gerekir.

Uygulamada karşılaşılan ve belli koşullarla Yargıtay’ın da kabul ettiği işçinin ücretine fazla çalışma ücretinin de dahil edilebilmesi için işçinin en az asgari ücretin 22,5 saatlik fazla mesai dahil olarak belirlenecek tutardan daha yüksek olması gerekmektedir.

Bireysel iş sözleşmesinde, fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödeneceğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması hâlinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.

Fazla çalışma ücreti asıl ücrete dahil edilir mi?

Fazla çalışma (mesai) ücretinin, asıl ücretin içinde belirlendiği sözleşmelerin geçerliliği için;

- Fazla çalışma ücretinin asıl ücrete dahil olduğuna dair sözleşmelerde açık hüküm bulunması,

- Fazla çalışma süresinin; günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve yıllık en çok fazla çalışma süresi olan 270 saati geçmemesi,

- Fazla çalışma ücretini de içeren ücretin asgari ücretin üzerinde belirlenmesi,

Gerekmemektedir. Yani çalışan ücreti en az "asgari ücret + 22.5 saatlik fazla çalışma ücreti" olmalıdır."

Mesai saati brütten mi hesaplanır?

Öncelikle ilk bilmemiz gereken, 1 saatlik normal mesai ücretinin brüt maaş üzerinden hesaplanıyor olduğu. Basitçe formülize edersek; brüt maaşın önce 30’a ardından da 7,5’e bölünmesi ile 1 saatlik mesai ücretine ulaşıyoruz. Brüt maaş / 30 / 7,5 ile kolaylıkla 1 saatlik mesai ücreti bulunmakta.