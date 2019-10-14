Fazla çalışma saati ne kadar? Fazla mesai saati hesaplama

Haftalık çalışma saati nasıl hesaplanır? Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır? Fazla çalışma saatleri nereye şikayet edilir? haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışma ise, haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş olan işçilerin normal çalışma sürelerini aşan ve haftalık 45 saate kadar olan çalışma süreleridir. Peki fazla mesai saati hesaplama nasıl yapılır?

Yasal düzenleme gereğince haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmakta, bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çalışma süresinin hesabı sırasında işçilere verilen ara dinlenme süreleri (yemek molaları, çay molaları vb.) çalışma süresinden sayılmamaktadır. Günlük çalışma süresinin belirlenmesi sırasında bu süreler dikkate alınmamaktadır.

Fazla mesai çalışma hesaplama

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin en önemli farklardan birisi ücretlerinin hesaplanması konusundadır. Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Fazla sürelerle çalışmalarda ise her bir saat için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesi şeklinde ödenir. Görüldüğü üzere fazla çalışma ücreti, fazla sürelerle çalışma ücretinden yüksektir. Hesaplamayı örneklerle açıklayalım:

Haftalık çalışma süresi 45 saat ve saat ücreti 20 TL olan bir çalışan bir haftada 48 saat çalışmıştır. Bu çalışanın fazla çalışma süresi 3 saattir.

Yine yukarıdaki örnek üzerinden gidecek olursak fazla çalışma ücreti hesaplama şu şekilde yapılır:

20 + (20 x %50) = 30 TL

Toplam fazla çalışma ücreti

3 x 30 = 90 T’dir.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.