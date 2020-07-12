Fazıl Say'dan tepki çeken Ayasofya çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve AK Parti'nin girişmileriyle Ayasofya Camii'nin müze statüsü kaldırıldı. Bu toprakların Türk-İslam idaresi altında olduğunun sembolü olan Ayasofya Camii, on yıllar sonra tekrar özüne döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ayasofya'nın ibadete açılmasını, "Müslümanların fetret devrinin sonu" olarak niteledi.

Özellikle batılı ülkelerden Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına dair eleştiriler gelirken, içimizdeki batı seviciler de yine yerli ve milli bir duruş sergileyemedi.

Piyanist Fazıl Say, Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirdi.

Instagram hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Say şunları yazdı:

"Yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ederim. Tüm bu yorumlar siyasilerden çok daha üst düzeyde diye düşünüyorum. Benim inançlara inananlara saygım var, onlardan da beklentim saygı, Siyasilerin bu konuda ne dediği kendi meseleleridir. Mühim olan filozofların ve insanlığın algısı ve düşüncesidir. Yukarıdaki yazıma ek olarak; Yaklaşık 1000 yıl Kilise, yaklaşık 500 yıl Cami yaklaşık 85 yıl da müze olarak var olan AyaSofya...

>> Benim objektif bakış açımla, Sultan Ahmet ve Aya Sofya’nın yan yana duruyor olması asıl SEMBOL idi. BARIŞIN, dinlerin kardeşliğinin sembolü, ve dünya, insanlık kanımca İstanbul’u en çok bu yüzden seviyordu. Ben de bu “birlikte varolan” uygarlık ve kardeşlik sembolünden gurur duyuyordum açıkçası, Burada 3 milyon turist, ve turizm geliri filan asla konum değildir, Konu aslında daha “dünya mirası” “insanlığın ortak meselesi

Benim için öyle, bazı siyasiler buna katılmayabilir, bu sadece “milli meseledir” diyebilir. Ama hata işte burada başlıyor.. Bakın, Yunanistan'da, İspanya'da camilerin yakılıp yıkılmasından veya kiliseye çevrilmesinden bunun yanlışlığından bahsetmişsiniz, haklısınız, bunlar olmuştur tarihte, ama biz onların yanlışlarına yeni bir “yanlış” ile cevap vermelimiyiz? Bu nedir, “intikam” mı alıyoruz? “Dünya mirası”, koruması, müze olarak kalması felsefi olarak doğru olandı. Kimseyi incitmeden bunu yazmak istedim. Katılabilirsiniz katılmayabilirsiniz.

>> Ben devletin bu kararına katılmadım. Bunu covit19 salgın günlerinde, dünya ile dayanışma içinde olunması en çok gereken anda yapılmış olmasını da anlayamıyorum? Yadırgıyorum. Belki açıklarsınız? Biz bu salgını bir türlü sıfırlayamadık, bunca derdin arasında, virüs salgını ile AyaSofya kararının aynı döneme raslamasını da yadırgıyorum, Camilerin salgın sebebi kapalı olduğu aylar geçirdik. Ben bazı konuların siyasi değil insani düşünülmesini isterdim."