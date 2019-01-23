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Fazıl Say milletin evine gitmemek için diretmiş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'daki konserine davet eden Fazıl Say, gelen eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, "İlk buluşmanın Beştepe'de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim" ifadesini kullandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
Fazıl Say milletin evine gitmemek için diretmiş!

Birkaç sene önce İslam'a ve Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çeken piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı konserine davet etmiş, bu durum iki kesim arasında bir "barışma" buluşması olarak değerlendirilmişti. Bir kesimin de tamamen karşı çıktığı buluşmanın ardından, Say'a yönelik eleştiriler yapılmış, Beyaz Türkler Say için, "Boyun eğdi" yazmıştı. Eleştirilerin ardından bir açıklama yapan Say, baklayı ağzından kaçırdı. Say, "ilk buluşmada" milletin evi Beştepe'ye gitmek istemediğini, Erdoğan'ın konsere gelmesi için direttiğini söyledi. 

Fazıl Say'ın 'Özeleştiri Konusu' başlıklı açıklaması şöyle:

"Uzlaşı kapısı aranıyordu"

"Hatırlarsınız, 'ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum' diye bir yazı yazmıştım geçen yaz. Bu haykırışım her yerde duyulmuştu. Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim, bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel ögeleri açısından, Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı, nitekim pek çok konuşmasında -ve sıklıkla- 'Biz kültür ve eğitim konularında maalesef başarılı olamadık' diyordu, bu bir özeleştiridir."

"Say da pek çok hata yapmıştır "

"Hayatta hatalar yapılabilir, Erdoğan da yapar, Say da yapar, Ahmet Mehmet de yapar, insanız hata yaparız, hatadan dönmek hatayı düzeltmek ise erdemdir, insani bir durumdur. Fazıl Say da pek çok hata yapmıştır hayatında, haklı olduğu konularda bile üslup yanlışı yapmıştır, haksız duruma düşmüştür, pek çok da haksızlığa da uğramıştır…"

"Hepimiz düşeceğiz"

"Her şey bir yana, umutlarımız olmadan nasıl yaşayacağız? Geleceğe nasıl bakacağız? Bir ülke, kendi yüksek kültürü, halk müziği, sanat musikisi, batı müzikleri ile yerelden evrensele, muhteşem adımlar atabilecekken, sentezler ile dünyaya katkı sağlayabilecekken, kendi farklılıkları arasında kültürlerarası köprüler kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma sürüklenmekte, ve hepimiz düşeceğiz."

Milletin evine gitmemek için diretmiş

"Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim, bu ilk buluşmanın Beştepe'de değil, benim konserimde olması gerektiğini direttim, KHK ile haksız yere mesleğinden edilmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu süreçte, ayrıca 'kültür kurulu' diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim. Bu süreçte memlekette pek çok güncel tartışmalar da yaşandı, çok zordu."

"İlk adım Erdoğan'dan"

"Sonuçta bu ilk adımda; Erdoğan saygı ile konserime geldi, bununla kalmadı, tüm kabinesini ve ABD Senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. Ben özgürlükçüyüm. Özgürce yaşayabilmeliyiz. Birbirimizi anlayabilmeli, dostluk eli uzatabilmeliyiz. Bakın; yerelden evrensele, Türkiye'de herkesin medarı iftiharı olabilecek yerlere varabiliriz. Belki de başaramayız, ama en azından ben Türkiye için doğru bulduğum şeyi deniyorum."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  1. Fazıl Say
  2. Recep Tayyip Erdoğan
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