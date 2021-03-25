Fazıl Önder Sönmez kimdir? Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez nerede görev yaptı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, üçüncü yardımcısını da atayarak ekibini tamamladı. Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tarafından Rektör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Dekanı olarak atandı. Daha önce fizikçi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'nun rektör yardımcılıklarına ataması yapılmıştı.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez'in aynı zamanda TÜBİTAK Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu üyesi olduğu bildirildi. Prof. Dr. Sönmez'in alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi bulunurken, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nde danışman hocalık yaptığı belirtildi.

Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez kimdir?