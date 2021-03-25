  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Fazıl Önder Sönmez kimdir? Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez nerede görev yaptı?
Biyografi

Fazıl Önder Sönmez kimdir? Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez nerede görev yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'nun ardından üçüncü rektör yardımcısını da Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez olarak atandı. Peki Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez kimdir, nerelidir? Fazıl Önder Sönmez nerede görev yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 17:02:00 - 2021-03-25 17:07:59
Fazıl Önder Sönmez kimdir? Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez nerede görev yaptı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, üçüncü yardımcısını da atayarak ekibini tamamladı. Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu tarafından Rektör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Dekanı olarak atandı. Daha önce fizikçi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'nun rektör yardımcılıklarına ataması yapılmıştı.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez'in aynı zamanda TÜBİTAK Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu üyesi olduğu bildirildi. Prof. Dr. Sönmez'in alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi bulunurken, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nde danışman hocalık yaptığı belirtildi.

Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez kimdir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...
Medya

Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Kuruluş Osman dizisinin ekibine bir isim daha katıldı. 2006 yılından bu yana sektörde farklı ..
Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek
Teknoloji

Türkiye dünyada ilki yapıyor! Harekat ortamında fırtınalar estirecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TCG Anadolu'nun SİHA'larla donatılacak dünyadaki ilk gemi olacağını söyledi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazgeçmediği 3 isim

19 yaşındaki AK Parti, bu zamana kadar 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. Kongrelerde sayısız üye değişirken Hayati Yazıcı, Ömer Ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay