Faul mü, ofsayt mı? Çakar yorumladı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, dün oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

İşte Çakar'ın o yazısı:

Bahçe'de değişen hiçbir şey yok. Sadece Bursa gibi deplasmandan alınmış 1 puan var. Aslında oyuna baktığımızda Fenerbahçe o 1 puanı bile hak etmedi. 90 dakika yaptıkları tek olumlu şey kapanmak, koşmak ve tabii ki Soldado'nun attığı harika gol... Gerisi boş. Bir organize atak, oyunun yönünü değiştirme, bilinçli oynama... Bunların hiçbirisi yok. Fenerbahçe U-21 takımını çıkartsak belki Bursaspor'a yenilirdi ama daha organize oynardı. İlk yarıda atılan gol dışında Bursa da Fenerbahçe de hiçbir şey yapmadı. İkinci yarıda gelen değişiklikler oyunu bir anda Bursaspor'un lehine değiştiriverdi. Solda Yusuf Erdoğan, sağda ise Lima birden Bursaspor'un ofansif gücünü artırıverdi. Çok gol kaçırdılar. Özellikle sağdan soldan gelen ortalarda geleceğin iyi golcülerinden birisi olacak Umut Nayir biraz iyi vursa Bursaspor'un golü daha da erken gelebilirdi. Maç Fenerbahçe oynamasa da kazanacağı dakikaya gelmişti ki Bursa beraberliği yakaladı. Atılan bu gol, kurallar açısından çok tartışılır. Nitekim ben de yazımı pozisyonu tekrar tekrar izleyince değiştirmek zorunda kaldım. Önce orta sahada Valbuena'ya faul yapıldı mı diye baktık ki VAR hakemi de Cüneyt Çakır'a "tekrar bak" dedi. Vuruş yapıldığında topun gittiği köşede bir Bursasporlu oyuncu ofsayt gibiydi ama ofsayt yok. Valbuena'ya yapılan hareket ise faul.