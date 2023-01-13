Faturalar bu yöntemle düşecek! Kombi mi elektrik sobası mı daha avantajlı?

Havaların soğumasıyla birlikte ısınma maliyeti arttı. Bu sebeple vatandaşlar, faturaların daha az gelmesi için neler yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

Posta’da yer alan haberde faturaları düşürme yolları açıklandı. Soğuk ve karlı havaların kendini iyice hissettirdiği şu günlerde ısınma amaçlı enerji kullanımı da zirve yapmış durumda. Ayrıca iki hafta sürecek yarıyıl tatili, 20 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yani çocuklar evde daha çok zaman geçireceğinden, üşümesinler diye cihazların ısı kademesi artacak ve 7/24 enerji tüketilecek. 25.3 milyon hane halkının ısınma alışkanlıkları farklı. Doğalgaz 81 ilde evlere kadar girmiş olsa da çoğu kişi elektrikle ısınmaya devam ediyor. Sadece bir odayı ısıtmak isteyenler de elektrikli ısıtıcılardan yana tercih kullanıyor.

'Masum değil'

İşyerlerinde genellikle doğalgaz aboneliği olmadığından yine elektrikli cihazlar tercih ediliyor. Ancak elektrikli ısıtıcılar tam bir bütçe düşmanı. Piyasada çok ucuza satıldığından masum gibi görünen bu cihazlar, iş elektrik tüketimine gelince canavara dönüşüyor. Watt değerleri yüksek olduğundan 1 saatlik ısıtmada doğalgazdan kat kat fazla maliyet oluşturuyorlar. Isınmanın en ekonomik halini 1 Ocak itibarıyla geçerli yeni tarifeler kapsamında sizin için araştırdık. Cihazları analiz etmeden önce elektrik ve doğalgaz tarifelerine göz atalım.

Yeni yılda geçerli tarifeler

Elektrikte, 1 Ocak 2022’den itibaren ‘kademeli tarife’ uygulanıyor. Buna göre; ayda 240 kilovatsaat (kWh) altında elektrik tüketen aboneler düşük, 240 kWh üzeri elektrik tüketen aboneler ise yüksek tarifeye göre fatura ödüyor. Düşük tarifenin kilovatsaat ücreti bugün itibarıyla 1.73 lira, yüksek üst kademede ise bu tutar 2.60 lira. Beyaz eşya, elektronik eşya ve küçük ev aletleri kullanımında 240 kilovatsaatlik limite yakın bir tüketim oluşurken, kombi, elektrikli soba ve klima gibi ısınma amaçlı kullanılan cihazlar devreye girince bu limitin oldukça üzerine çıkılıyor. Doğalgazın metreküp fiyatı ise 5.5 milyon abonenin olduğu İstanbul’da son indirimle tüketime göre değişmekle birlikte vergiler dahil 5.40-5.80 lira civarında.

Tüketim düşüyor

Geç ısınsa da ısındıktan sonra sağladığı verim açısından yağlı radyatörler infrared cihazlara alternatif olarak tercih edilebilir. Devamlı belli bir ayarda tutarsanız elektrik tüketimi de nispeten daha düşük oluyor. Bir kere ısındığında ise içindeki yağın özelliğiyle uzun süre sıcak kalıyor.

Hesaplar şaşar

Tek bir odayı ısıtmak için genelde elektrikli sobalar, infrared ısıtıcılar, fanlı ısıtıcılar tercih ediliyor. Tek odayı ısıtacağından bunun da düşük tüketim sağlayacağı düşünülüyor. Fakat işin aslı farklı. Çoğu elektrikli ısıtıcının değeri 1200 watt’tan başlıyor ve 2500 watt’a çıkıyor. 1800 watt’lık bir ısıtıcı günde 10 saat çalışırsa, ayda 504 kilovatsaat elektrik tüketiyor. Bu evde elektrikli soba kullanılmadan önce ayda 240 kilovatsaat tüketim olduğunu varsayarsak, bu limitin üzeri tüketimin her kilovatsaati için 2.60 lira ödenecek. Yani 504 kilovatsaat için ekstra 1.310 lira ödeme yapılacak. Cihazın watt değeri 2500 ise bu kez aynı kullanımda 700 kilovat saat tüketim karşılığında 1.820 lira ek ödeme yapılacak demektir. O nedenle bu cihazları kullanırken iki kez düşünün!

En ekonomik olanı kombi

Klima, elektrikli soba, hele fanlı ısıtıcılar... Bu gruptaki ısıtıcıların hiçbiri doğalgazın ekonomisine yetişemiyor. Ayrıca kombi tek odayı değil tüm evi ısıtıyor. Bu anlamda doğalgaz, elektrikli sobanın bir odayı ısıtmasıyla oluşan maliyetle aslında tüm evi ısıtmış oluyor. Doğalgazın 1 metreküp fiyatı İstanbul’da son indirimle KDV dahil 5.40 lira olmuştu. Kombi 2 saatte yaklaşık 1 metreküp doğalgaz tüketir. Zaman ve tüketim kıyaslaması açısından yine 10 saati baz alırsak kombi yoluyla 10 saatte tüketilen gaz 5 metreküp yani 27 lira oluyor. Her gün 10 saat kullanımda aylık kombi tüketim değeri 810 lira oluyor. Kombi bu sürede ayrıca ayda 45 kilovatsaat yani 117 liralık elektrik tüketiyor. Böylece 10 saat çalışan ve 2+1 evde tüm odayı ısıtan kombinin aylık tüketimi 927 lira oluyor. Tek oda üzerinden hesap edersek bu tutar 310 lira civarı oluyor. Aynı sürede tek odayı elektrikli soba 1.310 lirayla, klima 1.014 lirayla ısıtıyor. Hesap bu kadar net ortada. Karar sizin.

Klima daha az yakar

Klimalar hem serinlemek hem de ısınmak için kullanılıyor. Çoğu evde de bulunuyor. Klimalar elektrikli ısıtıcılardan daha verimli. Elektrikle ısınma dışında alternatif yoksa klima tercih edilmeli. Hem verimli hem daha az tüketim yapar. Örneğin; 12.000 BTU değerinde A enerji sınıfı bir klimanın saatlik enerji tüketimi 1.3 kilovatsaat civarında. Bu da bir saatlik kullanımda ikinci dilim için 3.38 liralık bir elektrik tüketimine işaret ediyor.

Bu klima 10 saat aralıksız çalışırsa 33.8 lira yakacaktır. Aylık kullanımda ise bu rakam yaklaşık 1.014 lira olur. Tüm elektronik eşyalarda olduğu gibi klimalarda da enerji tasarruf sınıfı yükseldikçe enerji tüketimi azalırken, BTU değeri yükseldikçe de enerji sarfiyatı artar. 18.000 BTU klimaların saatlik elektrik tüketimi bu kapsamda 1.8-2 kilovatsaate (4.68-5.20 liraya) çıkar.

Elektrik tüketim değeri ikinci dilim yani 2.60 lira baz alınarak yapılmıştır. Doğalgazın metreküp değeri de KDV dahil 5.40 olarak hesaba dahil edilmiştir