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Fatsa dereleri temizleniyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde şehir merkezi ve mahallelerinde bulunan derelerin temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:13:45 -
Fatsa dereleri temizleniyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde şehir merkezi ve mahallelerinde bulunan derelerin temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.


Fatsa Belediyesi, aşırı yağışlarda derelerin taşkın riski taşıdığı hem de yaz aylarında çevreyi rahatsız edecek kirlilik barındırdığı için dereleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce şehrin merkezi noktasında bulunan ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ile Dumlupınar Mahallesi’ni birbirinden ayıran Bülbül deresinde çalışma yapan Fatsa Belediyesi, şu anda zaman zaman sel taşkınlarının meydana geldiği 750 metre uzunluğundaki Kurtuluş mahallesi Kantarcılar deresinde çalışmalarına devam ediyor.


Kurtuluş mahallesi Kantarcılar deresi çevresinde ikamet eden vatandaşlar derenin temizlenmesi nedeniyle Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve ekibine duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ettiklerini söylediler.Derelerde temizlik çalışmalarının Temmuz ayına kadar devam edeceği öğrenildi.


Yetkililer, sırasıyla Çınarlık deresi, Kurtuluş Deresi, Şerefiye Deresi Mazlumoğlu Deresi, Evkaf Deresi, Evkaf mahallesi Yedi Kapı Deresi doğu kolu ve Batı Kolu, Şirinkent deresi ve Yapraklı deresinin de temizleneceğini kaydettiler.

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