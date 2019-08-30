Fatsa Belediyespor’da imza şov

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Fatsa Belediyespor’da 5 teknik heyet ve 28 futbolcu ile aynı anda imza töreni gerçekleştirildi.

Fatsa Belediyespor’da bugün 28 futbolcuyla sözleşme imzalandı. Fatsa Şehir Stadı’nda gerçekleşen imza törenine Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Belediyespor Başkanı Dr. Onur Sarıhan ve yöneticiler de katıldı. Kısa sürede kurulan takımda hedef ise ligde kalıcı bir takım olmak ve başarılı sonuçlara imza atmak. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Onur Sarıhan, "Takımı kayyum yönetiminden çok kısa süre içinde aldık. 25 gün içinde oluşturduğumuz yönetim ile beraber toplamda 28 futbolcu transferini yaptık. Kulüp tarihimizde bir ilk yapıp aynı anda futbolcu ve teknik heyetimiz için imza töreni düzenledik. Hedefimiz ligde adından söz ettiren bir kulüp olmak ve sürpriz yapmak" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, "Fatsa Belediyespor kentimizin en önemli markasıdır. Kısa sürede takımda yönetim oluştu ve iyi bir takım kurarak başarlı bir sezon geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

28 futbolcumuzla stadımızda imza töreni gerçekleştirdik ve başarılı bir sezon hedefliyoruz diyen Fatsa Belediyespor teknik direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, "Umut ediyoruz ki iyi bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Yeni futbolcu arkadaşlarımızla kısa sürede kaynaştık ve lige hazırız” diye konuştu.