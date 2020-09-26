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Aktüel Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu
Aktüel

Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 07:13:49 -
Fatih’te yabancı uyruklu genç kadın apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu genç kadın binanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki merdivenlerde hareketsiz şekilde yatan genç kadını gören bina sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Kanada uyruklu N.S. (20) olduğunu belirledi.

İncelemelerini sürdüren ekipler, olayın meydana geldiği binada aynı dairede ikamet eden üç kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olay yerindeki incelemeleri sürerken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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