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Yerel Fatih'te park halindeki 2 otomobil yandı!
Yerel

Fatih'te park halindeki 2 otomobil yandı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 09:12:00 -
Fatih'te park halindeki 2 otomobil yandı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın yanındaki ticari taksiye de sıçradı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın yanındaki ticari taksiye de sıçradı.

Yangın, Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'nde park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Park halindeki otomobilden çıkan yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye eve polis kipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan ticari taksiye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle her iki araçtaki yangın söndürülürken otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin araştırılıyor.

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