Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni götürebilirim...'

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Fatih Aksaray’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce kaçak yollardan Türkiye’ye giren 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Fazıl A. olay günü Zeytinburnu’ndaki kuzenine gitmek için Gebze’den otobüse bindi.



Bir süre sonra Aksaray’da inen genç, Afganistan uyruklu bir şahsa adres sordu. Şahsın, “Adresi biliyorum, seni götürebilirim” demesi üzerine genç, şahısla otobüse binerek yola çıktı. Bir süre sonra şahıs gence yanlış otobüse bindiklerini söyleyerek, başka otobüse bindirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren yolculuğun ardından şahıs, karanlık olması nedeniyle genci Silivri Kavaklı Mahallesi’ndeki bir eve götürdü.

20 BİN DOLAR İSTEDİ



Eve girer girmez genç, evdeki 3 şahıs tarafından darp edilerek, elleri ve ayakları bağlandı. Olayın ardından şahıslar, gencin cebindeki bin lirayı gasp ederek, zorla annesinin telefon numarasını söyletti. Hatlarını kıran şahıslar aldıkları numaraya sosyal medya üzerinden gencin annesine mesaj atarak 20 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine anne, gencin kuzeni Veli A.’yı (24) arayarak durumu anlattı. Ülkeye kaçak yollarla girmesi nedeniyle deport olacağını düşünen kadın, oğlunun kuzeni üzerinden polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şahıslar, gencin annesiyle mesajlaşmaya devam etti. Genç bir ara şahısların telefonunu ele geçirerek, annesine mesajla Silivri’de olduğunu söyledi. Bilgi üzerine polis ekipleri, gence etrafında ne gördüğünü sordu. Gencin bir plaka vermesi üzerine araca ulaşan tim, sahibinde yola çıkarak gencin tutulduğu eve ulaştı.

Evin kapısına gelen tim, içeriye operasyon düzenledi. Operasyonda kaçmaya çalışan şüpheliler Şems R. (24), Muhibullah A. (26) ve İdris A. (24) kıskıvrak yakalandı. Genç ise polis ekipleri tarafından kurtarılarak şahıslarla beraber şubeye götürüldü. Şubede kuzenine teslim edilen genç, gözyaşı döktü. Operasyon ve kurtarılan gencin ailesine kavuşma anı kameralara yansıdı. Öte yandan işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.