THY - Konya - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni götürebilirim...'

Fatih’te kuzenine gitmek için yabancı uyruklu bir şahsa adres soran Afgan genç, kandırılarak bindirildiği otobüsle kaçırıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:36
Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni götürebilirim...'

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Fatih Aksaray’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce kaçak yollardan Türkiye’ye giren 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Fazıl A. olay günü Zeytinburnu’ndaki kuzenine gitmek için Gebze’den otobüse bindi.

Bir süre sonra Aksaray’da inen genç, Afganistan uyruklu bir şahsa adres sordu. Şahsın, “Adresi biliyorum, seni götürebilirim” demesi üzerine genç, şahısla otobüse binerek yola çıktı. Bir süre sonra şahıs gence yanlış otobüse bindiklerini söyleyerek, başka otobüse bindirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren yolculuğun ardından şahıs, karanlık olması nedeniyle genci Silivri Kavaklı Mahallesi’ndeki bir eve götürdü.

20 BİN DOLAR İSTEDİ

Eve girer girmez genç, evdeki 3 şahıs tarafından darp edilerek, elleri ve ayakları bağlandı. Olayın ardından şahıslar, gencin cebindeki bin lirayı gasp ederek, zorla annesinin telefon numarasını söyletti. Hatlarını kıran şahıslar aldıkları numaraya sosyal medya üzerinden gencin annesine mesaj atarak 20 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine anne, gencin kuzeni Veli A.’yı (24) arayarak durumu anlattı. Ülkeye kaçak yollarla girmesi nedeniyle deport olacağını düşünen kadın, oğlunun kuzeni üzerinden polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere timi, konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şahıslar, gencin annesiyle mesajlaşmaya devam etti. Genç bir ara şahısların telefonunu ele geçirerek, annesine mesajla Silivri’de olduğunu söyledi. Bilgi üzerine polis ekipleri, gence etrafında ne gördüğünü sordu. Gencin bir plaka vermesi üzerine araca ulaşan tim, sahibinde yola çıkarak gencin tutulduğu eve ulaştı.

Evin kapısına gelen tim, içeriye operasyon düzenledi. Operasyonda kaçmaya çalışan şüpheliler Şems R. (24), Muhibullah A. (26) ve İdris A. (24) kıskıvrak yakalandı. Genç ise polis ekipleri tarafından kurtarılarak şahıslarla beraber şubeye götürüldü. Şubede kuzenine teslim edilen genç, gözyaşı döktü. Operasyon ve kurtarılan gencin ailesine kavuşma anı kameralara yansıdı. Öte yandan işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:36
  1. Aksaray
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Ah bir bahçem olsa’
    1. ‘Ah bir bahçem olsa’
    2. Soylu uyardı. Böyle düşünürsek hata..
    3. AKOM'dan İstanbul'a önemli uyarı!
    4. Fatih’te nefes kesen operasyon! 'Seni..
    5. İran'dan füze tehditi: 2 bin kilometre..
    6. Kapatılan FETÖ yurdunda büyük yangın
    7. Trabzon'da baba oğluna kızıp mahkemeye..
    8. Çin'de servis ettiği yemekte fare..
    9. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 98..
    10. Trabzonspor'da Jose Sosa ve Toure..
    11. S. Arabistan İsrail'le anlaştı!
    12. Sakarya'da sahte evrak hazırlarken..
    13. Lokomotiv'de Galatasaray korkusu!..
    14. Borsa günün ilk yarısında düştü
    15. Ardı arkası kesilmiyor! Amerika yine..
    16. "Meksika biberi", Avrupa'ya ihraç..
    17. FETÖ'den tutuklanan İYİ Partili Kerim..
    18. Dikkat çeken ayrıntı! Rus savaş gemisi..
    19. TBMM Başkanı Yıldırım: Sıkıntı arızidir
    20. 'Bu süper güçlere mesajımız olsun'
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir