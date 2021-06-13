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Gündem Fatih'te korkutan bina yangını
Gündem

Fatih'te korkutan bina yangını

İstanbul'da Fatih'te bir apartmanda başlayan ve yakınındaki 4 binaya daha sıçrayan yangın korkulu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 03:55:00 -
Fatih'te korkutan bina yangını

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Mahallesi Sinanağa Çeşmesi Sokak'taki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2'si bitişikte bulunan 4 binaya daha yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla bina sakinleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binalarda hasar oluşurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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