Fatih'te kiralık ev kararı! Binlerce kişi ilçeyi terk etti

İstanbul'da en çok mülteci alan ilçelerden biri olan Fatih'te düğmeye basıldı. Yılbaşında alınan kararla göçmenlere ev kiralanmasının önüne geçildi. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, belediye olarak izledikleri politikayı anlattı.

Başkan Ergün Turan, Fatih’te artan göçmen nüfusu üzerine geçtiğimiz ocak ayında bir karar alındığını ve bu karar çerçevesinde oturma izni olsa dahi göçmenlerin Fatih’te ev kiralayamadığını anlattı. Göçmenlerin ev kiralamasını kısıtlayan kararın aynısı Esenyurt için de alınmıştı. Ergün Turan, bu kararın ardından 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin Fatih’ten ayrıldığını söyledi. İşte Turan'ın açıklamaları:

"Payitaht burası"

“Fatih'e nasıl bakıyoruz. Herkesin bir Fatih'i var. Sadece Fatih'i yaşayanların Fatih'i yok. İstanbul dışında yaşayanların Fatih'i var. Türkiye'yi seven herkesin aklında bir Fatih var. Niye bunu söylüyorum? Abartmak için değil. Çünkü Türkiye denince akla İstanbul geliyor. İstanbul deyince akla gelen siluet Fatih'tir. Bir turist İstanbul'a gelip de, Fatih'e uğramadan, Fatih sınırlarına girmeden gidecek olursa bu sayı 3'ü 4'ü geçmez. Dolayısıyla kadim bir şehri konuşuyoruz. Payitaht burası. Kadim İstanbul burası. İstanbul'u İstanbul yapan ne varsa... İstanbul beyefendiliği, İstanbul hanımefendiliği, İstanbul lehçesi, İstanbul tüccarlığı, hadi geçelim kabadayılığı hepsinin neşet ettiği, doğduğu yer burası. Dolayısıyla biz, bu kadim İstanbul'u var eden bu semti inşallah bütün değerleriyle kültürüyle, sanatıyla, ruhuyla eğitimle tekrar inşa etmek istiyoruz. Bunun için de sosyal dokunun korunması gerekiyor. Yani sosyal dokunun güçlenmesi gerekiyor. Tabii Fatih'te hızlı bir dönüşüm yaşıyoruz. Bütün tarihi kentlerde şu yaşanır; kent eskileştiğinde göçmenler bu yerleşimlere gelirler. Kentin yerlileri dışarı doğru çıkarlar. Bu gelişi iyi yönetmek zorundayız. Niye? Kültürümüzü korumak için.”

“En çok etkilenen ikinci ilçeyiz"

Turan, hatırı sayılır göçmen nüfusun olduğunu hatırlatınca da şöyle devam etti:

“Bunun da altını çizeyim, bu da çok önemli. Şimdi bu sorudan normalde siyasetçiler kaçarlar. Ben kaçmıyorum. Evet doğrudur; Fatih göçmenlerden en çok etkilenen ikinci ilçeyiz biz. Biri Esenyurt biri de Fatih. Ben de bunun farkındayım. Şimdi biz klasik manada bazıları gibi göçmen karşıtlığı üzerinden konuşmuyoruz. Ama şöyle de demiyoruz; yani bir şey yokmuş da demiyoruz. Bir sorun var. Bu sorun yönetilmediği zaman sorun olur. Biz yönetiyoruz. Bir karar aldık birinci ayın 17'sinden, 2021'den itibaren Fatih'te ve Esenyurt'ta; bu bizim Bakanlıktan ricamız oldu, İstanbul'da yaşama izni olan herhangi bir yabancı, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz.

"Çünkü burada artık daha fazla yabancı yerleşmemeli"

7 Ocak 2021'den itibaren karar aldık. Fatih'te ve Esenyurt'ta. Bizim bir talebimiz oldu, işin açıkçası bu işe çok asıldık. Çünkü burada artık daha fazla yabancı yerleşmemeli. Bu sefer sosyal dokuda tahribat yapıyor. Ve bu karar için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fatih'te son 2021 birinci ayda sekizinci ayın sonu itibariyle 7 bin yerleşik göçmen azalması var. Yaklaşık 50 bin civarında göçmen vardı. Sadece Suriyeli değil, karma. İkamet izinleri olanlardan bahsediyoruz. Hem kayıt dışı olanlardan bahsediyoruz hem de... Mesela Fatih'in nüfusu 400 bin. Ama tabiri caizse şu anda, gündüz kapıları kapatsak içeride 3 milyon kişi var. İkamet eden sayımızda azalma var. Bu bizim için önemli bir karardır. Dolayısıyla Fatih'te göçmen sorunu büyüyen bir sorun değil; bunun altını çiziyorum, artık küçülen bir sorun haline gelmiştir.”

"Burada kaçak göçmen sorunu var"

Turan, mülk satışının olabileceğini belirterek şunları kaydetti:

“O zaten çok az. Mülk satışı konusu büyük bir rakam değil. Aslolan şey kiralamayla gelen. Burada kaçak göçmen sorunu var. Bununla alakalı valiliğimizin çalışmaları var. Pandemi koşulları kaçak göçmenlerin çalışmalarını etkileyen şeyler.”

Kaynak: Habertürk