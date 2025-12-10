Fatih'te kiracı, dükkan sahibini öldürdü!

Dün saat 14.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin önünde kiracısıyla tartışmaya başladı. Tartışma esnasında kiracısı silahla iş yeri sahibi Recep Hakan Emül'e birkaç el ateş açtı.

Emül ağır yaralanırken, kiracısı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Hakan Emül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan kiracıyı yakalama çalışmaları sürüyor.