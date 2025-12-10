  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, hem sektörün, elektrikli şarj istasyonları yönetmeliğini değiştirmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de, şarj altyapısının daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kullanıcı dostu hâle getirilmesini hedefliyor. Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde köklü değişiklikler planlandı. Yeni düzenlemelerle hem sektörün gelişimine ivme kazandırılması hem de tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

#2
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Hazırlanan taslak çalışmaya göre, şarj hizmeti ücretlerinde, esnek fiyatlandırmaya imkân tanınarak, yığılma önlenecek. Şirketlerin belirli saatlerde ve lokasyonlarda indirim yapabilmesinin önü açılıyor. Böylece rekabetçi bir yapı oluşturulması ve kullanıcıların daha avantajlı koşullara erişebilmesi amaçlanıyor.

#3
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Diğer yandan mevzuatta şarj noktası tanımına geçilmesiyle birlikte lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması zorunlu hâle geliyor; mevcut işletmeler için ise bir yıllık uyum süresi öngörülüyor. Ayrıca mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından da işletilebilmesine imkan sağlanarak, özellikle yoğun dönemlerde ve acil ihtiyaçlarda erişilebilir bir alternatif sunuluyor.

#4
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Roaming (ortak ağ) uygulamalarına ilişkin hukuki çerçevenin güçlendirilmesi de düzenlemenin önemli başlıklarından birisini teşkil ediyor. Şirketler arasında yapılan ortak ağ sözleşmeleri EPDK’ya bildirim kapsamında olacak. Gerektiğinde usul ve esaslar EPDK tarafından netleştirilecek. Kullanıcıların ödeme imkânlarını genişleten bir diğer düzenleme ile 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj istasyonlarında en az 1 adet kredi kartı entegrasyonu mecburi hâle geliyor.

#5
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Verimlilik ve kaynak kullanımı açısından batarya doluluğu yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesi mümkün hâle gelirken, güç yönetimi uygulamalarına kanuni zemin sağlanarak, hem şebeke kapasitesinin verimli kullanılması hem de kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi hedefleniyor.

#6
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen EPDK, çağrı merkezi kurulmasını mecburi hale getirecek. İşletme gücünü arttırmak için, arızalı istasyonlara müdahale sürelerini sıkı takip edip kullanıcı desteğini güçlendirmeyi hedefliyor. Şarj hizmetinde kullanılan yazılım sistemleri için ISO 27001 sertifikası şartı getirilirken, istasyonlarda hem şarj ağı işletmecisinin, hem de istasyon işletmecisinin marka kullanımına imkân tanınarak, alanda daha canlı bir rekabet ortamı oluşturulması planlanıyor.

#7
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

EPDK’nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, Türkiye’nin elektrikli araç dönüşümüne güçlü bir katkı sunması, sektöre dinamizm kazandırması ve tüketicilerin daha kaliteli bir hizmete erişmesini sağlaması bekleniyor. Taslak, sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınmasının ardından kurul değerlendirmesiyle birlikte yürürlüğe girecek.

#8
Foto - Gelecek yenilikler netleşti: Elektrikli araç şarj hizmetinde yeni dönem!

Elektrikli araç sahipleri, ortak bir takip sistemi sunan akıllı telefon uygulaması ile, güzergahlarındaki aktif şarj cihazlarını görmek istedikleri, ana arterlerdeki yetersizlik ve yoğunluktan, zaman kaybı yaşadıklarını ifade ettiler. Birçok Anadolu şehrinde ilk kurulan şarj istasyonlarının uygulamalarda ve yol güzergahlarındaki levhalarda faal gibi gözükmesine rağmen, devre dışı olduğuna dikkat çeken elektrikli araç sahipleri, bu istasyonların sürekli denetlenmesi, arızalara müdahele sürelerinin takip edilip sınırlandırılması da talep ettiler. Ayrıca yoğunluğun dağıtılması, evden şarjın engellenmemesi için de yıllık 5 bin kilowatlık destek sınırının 4 bin kilowatt indirilmesi uygulamasından vazgeçilmesini hatta 7 bin kilowatta çıkartılmasını talep ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'ye doğal gaz müjdesi

Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2026’da 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi..
Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gündem

Uyuşturucu soruşturması genişliyor! Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında sürdürülen uyuşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni..
27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre
Dünya

27 yıldır evine geri dönmek için yürüyor: Son bin 500 kilometre

Eski bir İngiliz askerin 1998 yılında Şili'den başlattığı "eve dönüş" yolculuğu 27. yılına girdi. Hiçbir ulaşım aracı kullanmadan, sadece yü..
Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri

Suriye'nin başkenti Şam’da patlama sesleri duyuldu. Suriye makamlarından ise, patlama seslerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. ..
İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay
Gündem

İdamı getirin analar ağlamasın! Antalya'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi olarak devam ediyor. Son olarak Antalya'da yaşanan olay idam c..
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!
Gündem

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR Araştırma'nın verilerine dayanan son anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Siyasi partilerin gü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23