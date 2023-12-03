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Gündem Fatih’te helikopter destekli asayiş uygulaması: Gözaltılar var
Gündem

Fatih’te helikopter destekli asayiş uygulaması: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-12-03 10:03:00 -
Fatih’te helikopter destekli asayiş uygulaması: Gözaltılar var

Fatih’te polis ekiplerince helikopter destekli geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 10 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geniş kapsamlı asayiş uygulaması yapmak üzere Aksaray Meydanı’nda toplandı.

İlçe genelinde belirlenen birçok noktaya dağılan ekipler, asayiş uygulaması başlattı. Helikopter desteği de olan uygulamalara, Yunus Polis ve Bekçi ekipleri de katıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş uygulamalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak şahıslara kimlik ve ehliyet kontrolü yapıldı. Araçlar ve kişilerin üstleri aranırken uygulamada toplam 3338 şahsa Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 495 araç ve 468 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 3 aranan şahıs, 5 yasadışı ve vizesiz kalan şahıs ve üzerinden narkotik madde bulunan 2 şahıs ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı.

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