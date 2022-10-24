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Aktüel Fatih'te erkek cesedi bulundu
Aktüel

Fatih'te erkek cesedi bulundu

Fatih’te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki şantiye alanında bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 00:49:00 -
Fatih'te erkek cesedi bulundu

Fatih’te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki şantiye alanında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Nazif Gürman Caddesi'ndeki raylı sistem şantiyesi bariyerleri arkasında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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