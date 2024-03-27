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Gündem Fatih'te çarşaflı kadını darbeden alçak layığını buldu!
Gündem

Fatih'te çarşaflı kadını darbeden alçak layığını buldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 21:43:00 - 2024-03-27 21:47:00

Fatih'te tartıştığı çarşaflı kadını darbederek yerde sürükleyen adli sicili kabarık şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fatih Malta Çarşısı’nda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre telefon ve aksesuar satan Y.Ş. isimli şahıs, telefon kılıfını değiştirmek için gelen kadın müşteri ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çarşaflı kadın dükkan sahibi Y.Ş.’ye tokat atmış, amcasına tokat atıldığını gören A.Ü.Ş. (32) isimli şahıs ise kadını darp etmişti.

Olayı gerçekleştiren A.Ü.Ş polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüpheli şahsın işyeri sahibi Y.Ş.’nin yeğeni olduğu, olayın meydana geldiği işyerinde çalıştığı ve 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 11 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli A.Ü.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheli, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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