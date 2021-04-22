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Aktüel Fatih'te bir kişi denizde boğuldu
Aktüel

Fatih'te bir kişi denizde boğuldu

Fatih'te denize itildiği iddia edilen kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 22:32:00 - 2021-04-22 22:48:53
Fatih'te bir kişi denizde boğuldu

Fatih'te denize itildiği iddia edilen kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Serkan A., Galata Köprüsü'nün alt katından henüz bilinmeyen bir nedenle Ahmet Uzun'u (38), denize itti.

Suya düşen Ahmet Uzun, boğularak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Uzun'un cesedi sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cesedi araca konularak, morga gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli Serkan A'yı gözaltına aldı.

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