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Fatih'te bir evde 2 kişi ölü bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde, Halim Güler adındaki vatandaş ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova isimli kadın ölü bulundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:02
Fatih'te bir evde 2 kişi ölü bulundu

Fatih'te bulunan bir apartman dairesinde 2 kişi ölü bulundu.

Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. 54 yaşındaki Halim Güler'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri dairenin banyosunda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Halim Güler ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede çalışma yaptı. Daha sonra savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler ve Azizova'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:02
  1. İstanbul
  2. Fatih
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  4. Halim Güler
  5. Zübayda Azizova
  6. evde ölü bulundular

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