  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AFAD duyurdu: 4,3 şiddetinde deprem
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
MSB duyurdu: Anadolu-21 başarıyla tamamlandı
Ataşehir'de korkutan yangın! Ekipler olay yerinde
Gündem 'Fatih'in torunları ile gurur duyacaksın Ayasofya' Yücel Arzen'in Ayasofya ezgisi paylaşım rekorları kırdı!
Gündem

'Fatih'in torunları ile gurur duyacaksın Ayasofya' Yücel Arzen'in Ayasofya ezgisi paylaşım rekorları kırdı!

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasının yıldönümünde, Yücel Arzen'in bestelediği 'Ayasofya' ezgisi paylaşım rekorları kırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 17:09:00 - 2021-07-10 17:10:08

 Yeniakit.com.tr 

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait, farklı dillerde seslendirilen Ayasofya ezgisi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıldönümünde paylaşım rekorları kırdı. Arzen'in bestelediği Ayasofya ezgisi, yabancı sanatçılar tarafından Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça ve Bengalce olarak söylenmişti.

Ezginin sözleri şöyle:

"Ayasofya; fırtınadan, borandan, geceden ve güneşin yakıcı sıcağından senin gölgene sığınırız.

Ayasofya, karşında utanmadan duracağız ve sen Fatih'in evlatları ile gurur duyacaksın!

Ayasofya, bir taş değilsin ki sen; haykırarak ismini söylüyoruz dünyaya.

Biz varız ve şimdi buradayız!

La ilahe illallah Muhammedün Resûlullah

Ey Ayasofya! ezelden canımın cananısın

Sese muhtaç o sükut illerimin hicranısın

Seni bilmez iki göz, mahsun bu sebepten kördür.

Sense hem sağ gözümün, hem sol gözümün dermanısın.

Senin için toplandık; dağın, çölün ve denizin çocukları...

Biz birbirini özleyenler... Bizler, 'Hz. İbrahim'in rüyasıyız!'

Bizi bir arada tutan ve birleştiren bu yerde Habeşli Bilal'in torunlarının sesi yankılansın...

Sana Mekke'nin, Medin'nin ve Mescid-i Aksa'nın selamını getirdik!

Masum kubbenin altında, ay ve güneş birlikteler...

Sıcak kumlara basan çıplak ayaklarımızla kapındayız şimdi.

Mücadelemizsin, gücümüzsün. Zedelenmiş insanlığın kurtuluş sembolüsün...

Ayasofya; rüzgarlar essin kubbende, hürriyetin ta ezelden... Sen bizimsin biz de senin!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay