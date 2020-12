Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti Fatiha Suresi’dir. Fatihi Suresi her namazın her rekatında okunur. (cemaatle kılınması haricinde) Fatihi Suresi istektir, Rabimiz’e münacattır. Fatiha Suresi her derde devadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın mükâfatı, Cehennem ateşinin ona haram olmasıdır. Fatiha Suresi ile sırra erişilir. Müslüman’ın kurtuluş reçetesi Fatiha Suresi’nde gizlidir. Peki Fatihi Suresinin fazileti nedir? Fatiha Suresi neye iyi gelir?

