Fatihi Suresinin fazileti nedir? Fatiha Suresi neye iyi gelir?

İster eş ister çocuk tüm ailevi ve günlük sıkıntılarınızın çözülmesini isterseniz yapmanız gereken Fatiha suresini dikkatlice ve içten okumak çok bereketlidir.

*Fatiha suresi, mikrop, hastalık, haset ve nefret gibi tüm manevi belaları defeder .

- Evlerinizi Fatiha suresi okuyarak nurlandırın.

- Yataklarınızda Fatiha suresi okuyun.

- Su içerken Fatiha suresi okuyun.

- Fatiha suresi fiil ve davranışlarınızı zabteder ve sözlerinizi düzene koyar.

- Haset, kibir, ucub ve gurur gibi hastalıklarınıza şifa olur.

- Sinir gibi negatif tüm davranışlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. Fatiha suresini hiç dikkat ederek ve anlayarak okudunuz mu?

Allâhu Teala Fatiha suresini Kuran'da şöyle anlatır:

وَلَقَدْآتَيْنَاكَسَبْعًامِّنَالْمَثَانِيوَالْقُرْآنَالْعَظِيمَ

And olsun ki, sana daima

tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kuranı Azimuşşan’ı verdik.

Ayetteki vav harfi KUR’AN ve Fatiha suresini sanki aynıymış gibi eşitler.

Bazı âlimler şöyle demişlerdir:

"Kur'an'ın sırrı Fatiha suresinde saklıdır,

Fatiha suresinin sırrıda iyyake nabudu ve iyyake nestain ayetinde saklıdır. Fatiha suresi farz namazlarda 17 kere okunmaktadır. “Neden?” diye soran olursa deriz ki sırFatiha suresindedir.

Hayırlı evlat sahibi olmak için Fatiha Suresi okunuşu

Her gün Sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi; makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Kısırsa çocuğu olur. İzzet ve şeref elde eder.Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır.

Fatiha Suresi ile dilek duası

Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa, akşam namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en sonunda şu mübarek duayı; İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen ve hasale mâ fi zamîrî. (Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme karşı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı meydana getir).

Fatiha Suresi anlamı

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.