Fatih Tezcan, Twitter hesabından Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerini hedef alan paylaşımlarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan hakkında, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen başlattığı soruşturmayı tamamladı. Tezcan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Peki Fatih Tezcan kimdir? Fatih Tezcan nereli kaç yaşında? Fatih Tezcan ne iş yapıyor? Fatih Tezcan görevi ne? Fatih Tezcan hayatı, biyografisi.

Fatih Tezcan kimdir?

Fatih Tezcan kimdir: 1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Dedeleri Osmanlı muhaciridir. Eski bir İstanbul ailesinden Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. İlk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirdi. Askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yaptı. 1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2.senesinde ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kaldı.

Fatih Tezcan ne iş yapıyor?

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başladı. Özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık verdi. İlk araştırma dosyası yayınlandığında 22 yaşındaydı. “Körfez Savaşı ve Tevrat” ve “Irak'a silah satan ABD şirketleri” konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer buldu. 1999'da Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yaptı.

2003'te Güzin Hanım'la evlendi. Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya geldi. 2007'de boşandı. 2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı. 500 seneden beri Ortaköy'de ilk İslamî çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulundu.

Fatih Tezcan, 2006'da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye'nin ilk İslami Haber-Analiz Sitesi yaptı. 2010'da Ankara TTK'da Yakın Tarih araştırmalarında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu' ve 'Kemalizm ve Din' konulu 1000'e yakın kitap taradı. Eş zamanlı olarak Ankara'da Mücadile Çalışma Grubu'nu kurdu. 2011'de İstanbul'da Hira Çalışma Grubu'nu kurdu. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yöneldi, çok sayıda konferans ve seminer verdi. Aynı yıl Ümmü Gülsüm Hanım ile evlendi. Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya geldi.