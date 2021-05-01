Fatih Terim’in kızı Buse Terim kendisine yapılan hakareti affetmedi!

Sosyal medyayı hakaret etmek amacıyla kullanan kişiler kendine zarar vermeye devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Terim sosyal medyadan hakaret eden takipçisini affetmedi. Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı. Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede, "Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" denildi.