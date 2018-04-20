Fatih Terim'in cezası belli oldu

Türk Telekom Stadı’ndaki Akhisar maçının ardından soyunma odası koridorlarında gözlemci ve temsilciye yönelik “sportmenlik dışı” sözlerinden dolayı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile idari direktör Şükrü Hanedar “tedbirli” olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Terim ve Hanedar'ın cezasını açıkladı.

İşte PFDK'nın yaptığı açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasınnda, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.