Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim'in cezası belli oldu

Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray - Akhisar maçında, maçın gözlemci ve temsilcisiye yönelik hakarette bulunan Fatih Terim'in cezası belli oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 16:07
Fatih Terim'in cezası belli oldu

Türk Telekom Stadı’ndaki Akhisar maçının ardından soyunma odası koridorlarında gözlemci ve temsilciye yönelik “sportmenlik dışı” sözlerinden dolayı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile idari direktör Şükrü Hanedar “tedbirli” olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Terim ve Hanedar'ın cezasını açıkladı.

İşte PFDK'nın yaptığı açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.04.2018 tarih ve 71 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasınnda, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    1. UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    2. Sinirlerine hakim olamayınca tribüne..
    3. Başakşehir yeniden lider! 3-1
    4. TBMM'den geçti! Seçim kararı Resmi...
    5. CHP İYİ Parti'ye mi umut bağladı?
    6. İsrailli bakandan suikast tehdidi!
    7. Rusya: Nasıl çözeceğimizi biliyoruz
    8. ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah..
    9. "Türk Telekom" davasında müebbet yağdı
    10. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    11. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    12. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    13. Twitter dünya genelinde çöktü
    14. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    15. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    16. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    17. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    18. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    19. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    20. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz