Fatih Terim'e olay ceza! 'Tam 21 maç...'

Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban 2-2 biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar hakkında değerdirmelerde bulundu.

PFDK sevkleri hakkında düşüncelerini dile getiren Çoban, "Derbinin sevk dosyası Disiplin Kurulu'na gönderildi. Daha önce belirttiğim üzere olayların içinde bulunanlar 'Saldırı' fiilinden sevk edildiler. Donk ve Rodrigues ise kırmız kart görmemelerine rağmen görüntülerden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Genellikle TFF bu tür olaylarda; en alt sınırdan ceza verme, en az kişiyi cezalandırma tavrında olur. Donk ve Rodrigues'in sevkine bakınca, TFF'nin bu kez acımasız davranacağını hissediyorum. Yani TFF 'Dişini bilemiş' benden söylemesi" ifadelerini kullandı.

"Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk edilmiş. 45-120 gün hak mahrumiyeti, 30 bin ila 140 bin TL arasında para cezası alması kaçınılmaz."

"2 ayrı madde, 3 ayrı suçtan sevki yapılmış. Terim'in 'hakaret, tehdit ve sportmenliğe aykırı açıklamaları' bu sevke sebep gösterilmiş. Disiplin Talimatı'na göre her bir suç unsurunun karşılığı 3-7 maç men cezası. Tek bir suçu sabit bulunursa 3-7 maç, iki suçu sabit bulunursa 6-14 maç, üç suçu da sabit bulunursa Terim'i bekleyen acı reçete 9-21 maç men cezası olarak görünüyor."

Hasan Şaş

"Bir acı reçete de onu bekliyor. 'Saldırı' suçundan sevk edilmiş. 5-10 maç ceza öngörülüyor. Olayların dışında olmasına rağmen, olaya dışarıdan dâhil olması, sürdürmesi, oyuncuları kovalaması; cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesine sebep olacak. Alacağı ceza 5 maçı geçer."

"Onun sevki de 'Saldırı'dan. 5-10 maç ceza öngörülüyor. Ancak Ndiaye için 12. Madde devreye girebilir. 'Haksız Tahrik' gerekçe gösterilerek cezası 2 maça kadar inebilir."

Ryan Donk

"Hakem kırmızı karta gerek görmemişti ama Hukuk Müşavirliği görüntülerden-Ben doğru bulmuyorum- sevkini yaptı. O da 'Saldırı'dan sevk edildi. Uzaktan koşarak gelip Harun'a diziyle vuruyor. Hafifletici bir neden de görünmüyor. 5-10 maç ceza onu bekliyor."

"O da görüntülerden, 'Saldırı' gerekçesiyle -Bu sevki de doğru bulmuyorum- sevk edildi. 5-10 maç ceza alacaktır."

"Cezalı olduğu halde akredite alana girerek, talimatlara aykırı hareket etmiş. 5 bin ila 60 bin arasında para cezası onu bekliyor."

Jailson

"Onu bekleyen ceza da 5-10 maç. Rakibine tokat atarak, olayları körükleyen kişi oldu. Cezası alt sınırdan uzaklaşılarak verilebilir."

"Olayları başlatan kişi konumunda. 'Saldırı'dan sevki yapılmış. 5-10 maç arası ceza onu bekliyor."