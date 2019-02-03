Fatih Terim'e geçmiş olsun ziyaretleri



ADANA (AA) - Babasının rahatsızlığı nedeniyle Adana'da bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı. Terim, ziyaretçilerle, babası Talat Terim'in tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesi'nde görüştü. Ziyaretçiler arasında bulunan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı. Sancak, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Talat Terim'in durumunun biraz kritik olduğu belirterek, "Durumu biraz kritik ama Allah'tan ümit kesilmez. Allah şifalar versin. İnşallah iyi olacak. Bekliyoruz." diye konuştu.



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