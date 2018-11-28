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Fatih Terim'e bir şok daha! TFF'ye açılan davada...

İş Mahkemesi, TFF'nin, Galatasaray Teknik Direktörü atih Terim'e ödeyeceği tazminatta "hakkaniyet" indirimi yapılmasına karar verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
Fatih Terim'e bir şok daha! TFF'ye açılan davada...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacıFatih Terim'e 9 milyon 324 liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti.

'Hakkaniyet' indirimi

Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.

(Sporx)

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:17
  1. İstanbul
  2. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. Mahkeme kararı
  5. tazminat davası
  6. hakkaniyet indirimi

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