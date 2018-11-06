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Fatih Terim'e 3-14 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında çıkan olaylar için devreye giren PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3-14 maç arası ceza verebilir.

06 Kasım 2018 Salı 17:10
Fatih Terim'e 3-14 maç ceza gelebilir

Olaylı derbinin ardından hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3-14 maç arası, Hasan Şaş'a ise 5-10 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.
PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından, Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara karışanların ne kadar ceza alacağı konuşulmaya başlandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 38. maddenin 4. bendinden PFDK'ya sevk edildi. 38. maddenin 4. bendi, kulübün kendi basın yayın organlarından yapılan açıklamayı kapsıyor. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama nedeniyle, bu maddeye göre kulüp başkanı PFDK'ya sevk edilirken, Galatasaray Kulübü'ne 100 bin ile 300 bin TL arasında para cezası, Başkan Mustafa Cengiz'e ise 30 bin ile 140 bin TL arası para cezası ve 45 ile 120 gün arası hak mahkumiyeti verilmesi bekleniyor.

Terim'e 3-14 maç arası ceza bekleniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem 38 hem de 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. 41. maddede belirtilen hususlara göre, eylemin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ile 7 maç arası men cezası veriliyor. Fatih Terim, bu maddenin yanı sıra sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 38. maddeden de PFDK'ya sevk edildi ve bu maddeye göre de 3 ile 7 maç arasında ceza alması bekleniyor. Fatih Terim için öngörülen ceza miktarı ise, bu sevkler sonucunda 6 ile 14 maç arası olarak öngörülüyor. Ancak Terim için sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 41. maddenin 3. bendine göre ceza verilirse, bu kez cezanın üst limiti 14 maç oluyor ancak alt limit 3 maçta kalıyor. 41. maddenin 3. bendi, "Görevlilere ve diğer kişilere ihtar, para cezası, en fazla 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya en fazla 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilir" ifadelerini içeriyor.

Hasan Şaş ve futbolculara 5-10 maç arası ceza

Karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden birisi olan Hasan Şaş, saldırı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Hasan Şaş'ın yanı sıra Galatasaraylı futbolculardan Rodrigues, Donk ve Ndiaye, Fenerbahçe'den de Soldado ve Jailson, saldırı nedeniyle sevk edilen isimler oldu. Futbolcular ve Hasan Şaş'ın alması beklenen ceza ise 5-10 maç arası.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:10
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. PFDK
  4. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
  5. Hasan Şaş
  6. PFDK sevkleri
  7. Galatasaray - Fenerbahçe maçı
  8. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
  9. Fatih Terim
  10. Rodrigues
  11. Soldado
  12. Jailson

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