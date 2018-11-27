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Fatih Terim'den zehir zemberek sözler: Onlar da bedel ödesin

Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Biz 10 maç, 8 maç ceza alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvaları alamayanlar bedel ödemeyecek mi?" dedi.

27 Kasım 2018 Salı 19:18
Fatih Terim'den zehir zemberek sözler: Onlar da bedel ödesin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Terim, "10 maç, 8 maç, 6 maç ceza alıyoruz. Ama ben yöneticilerin hiç ceza aldığını hiç görmedim. Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene oralarda kalıyorlar." dedi.

"Gönlüm rahat

Tecrübeli teknik adam, "Turnuvalara katılamayanlar, turnuvaları alamayanlar bedel ödemeyecek mi? Galatasaray camiasına ve taraftarlarımıza olan saygımdan dolayısıyla usülen itiraz ettim. Gönlüm rahat. Ben ne yaptıysam bedelini ödedim." ifadelerini kullandı.

"Geniş bir toplantı yapmak lazım"

Terim, "Yakında geniş bir toplantı yapmak lazım. Bir fazla cezadankorktuğumuzdan değil, rahat rahat konuşmak için. Benim de cevap vermekistediğim çok konu var." diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:18
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Lokomotiv Moskova

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