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Fatih Terim'den yıldız futbolcuya kesik! Sivasspor maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim haftalardır formsuz bir grafik sergileyen Garry Rodrigues'i Sivasspor karşılaşmasında yedek oturtacağı öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:20
Fatih Terim'den yıldız futbolcuya kesik! Sivasspor maçında...

Galatasaray'da Garry Rodrigues, sonunda Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Vasat oyununa rağmen yeniden form tutması amacıyla Rodrigues'e forma şansı veren Terim, haftalardır kendini bulamayan öğrencisini Sivas maçında kızağa çekme kararı aldı!

Habertürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan ancak bu sezon performansında önemli şekilde düşüş gözlenen Garry Rodrigues, sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de sabrını taşırdı.

Sezona iyi başlamasına rağmen özellikle maaşına zam aldıktan sonra 'Eski Rodrigues'i mumla aratan Yeşil-Burun Adalı oyuncu, buna rağmen sakat veya cezalı olmadığı maçlarda ilk 11'deki yerini alıyordu.

Sivasspor maçında yedek bırakılacak!

Vasat oyununa rağmen yeniden form tutması amacıyla Rodrigues'e forma şansı veren Terim ise haftalardır kendini bulamayan öğrencisini Sivas maçında kızağa çekme kararı aldı.

Başakşehir deplasmanında sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma yaşayıp ikinci yarı sahaya çıkamayan 28 yaşındaki futbolcu, henüz takımla çalışmalara da başlamadı. Tedavisi devam eden ancak Sivas karşılaşmasında oynamasına engel bir durum bulunmayan deneyimli kanat oyuncusunun, formsuzluğu nedeniyle ilk 11'de yer almayacağı öğrenildi.

Sağ kanatta Sofiane Feghouli'yi oynatmayı planlayan Terim'in sol tarafta ise Henry Onyekuru'ya görev vereceği kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:20
  1. Galatasaray
  2. Garry Rodrigues
  3. Sivasspor
  4. Fatih Terim

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