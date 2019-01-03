Fatih Terim'den transfer açıklaması





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcu Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi yapması için izin verdiklerini, anlaşma sağlanırsa bu oyuncuyla vedalaşacaklarını bildirdi.

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosuyla ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz liste, belirlediğimiz isimleri de o süreç boyunca takımlarında izlemeye devam ettik. Bu isimlerden oluşan listeyi yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılacakların yanı sıra hazırladıkları liste dahilinde görüştükleri ve aralarına katılmalarını bekledikleri oyuncuların da bulunduğunu dile getiren Terim, "Garry Rodrigues'e görüşmesi için izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımızı isimlerden biri Garry. Olmazsa olmaz forvet ve stoper mevkilerinin dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları oldukça resmi kanallarımızdan Galatasaraylılara ve futbolseverlere açıklanacaktır." diye konuştu.

Sosyal medyada birçok ismin Galatasaray'ın transfer gündemine getirilmesine tepki gösteren tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Benim söylemek istediğim başka bir şey var. Radamel Falcao, Luis Felipe, Emre Mor, Miranda, Fedor Smolov gibi isimler duyuyorum, hatta okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Sezon başı transfer döneminde bunları, böyle devam ederlerse ifşa edeceğimi söylemiştim. Buradan taraftarlara sesleniyorum. Bu hesaplar sizi aldatıyor, bu hesaplar sizi kandırıyor. Bu ve benzeri insanları hayatınızdan çıkarın çünkü size iyilik yapmıyorlar. Bu kişiler gerçekten Galatasaraylı ise duyduğunu söylediği insanları ifşa etsinler."



