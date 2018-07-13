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Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye gönderme

Gelecek sezon hazırlarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 15:15
Fatih Terim'den Tolga Ciğerci'ye gönderme

Fatih Terim, Instagram TV'de "Dünya Kupası transfer politikanızı etkiledi mi? Galatasaray'ın mali durumu ile ilgili gelişmeler var. Satışına onay verdiğiniz oyuncular var mı?" sorularını yanıtladı...

DÜNYA KUPASI TRANSFERİ ETKİLEDİ

 "Muhakkak ki Dünya Kupası transferi etkiledi. En azından Dünya Kupası devam ederken herkes daha sakin oldu ve bekledi, bir kısmı izledi. Oradan alabileceği oyuncuları takip etti. Ya da listesinde olanları teyit etmek için büyük turnuvada izledi. Kulüpler de oyuncularının kalmasını ya da gitmesini buradaki performansa göre de belirledi. Kadroyu Dünya Kupası'ndan sonra da şekillendirecek birçok kulüp var. Yani Dünya Kupası gibi dev bir organizasyon sırasında herkesin burayı düşünüp hareket etmesi kadar doğal bir şey yok. Bizim de seyrettiğimiz oyuncular vardı ve bizim oyuncularımız da elbette izlendi. Dolayısıyla Dünya Kupası önemli bir etken. Sonrasında daha çok hızlanacaktır. Herkes kadrosunu ayarlayacak."

"SORUNLAR BİZE DENK GELDİ"

"Olaya şöyle bakmak lazım, burası Galatasaray Kulübü... Galatasaray hepimizden önce gelir, bunu kabul edelim. Madem bu profesyonel bir iş ve herkes, aldığının, kazandığının hakkını vermek zorunda. Bundan geriye dönüş yok. Şahsi kanaatim odur ki istenilmesi kadar yolların ayrılması da çok doğal bir olay. Ama şartlar ne olursa olsun ben oyuncunun oynama isteğinden yanayım. Her zaman oynama isteği ağır basmalı. Böyle bakarsak bazı arkadaşlarımızın oynamalarını öngörüyorum, böyle istiyorum. Birebir konuşmalarımda da bunu tavsiye ediyorum. Onlar da beni kırmadı, şimdiye kadar çözülmesi gerekirdi ama bize denk geldi. Biz de yardım edeceğiz onlara. Tek taraflı menfaat olmaz, iki tarafın da kazanması gerekir. "

"TOLGA İDMANA ÇIKMADI"

"Tolga'ya gelecek olursak; geçen ifade ettim ama bir kez daha söyleyeyim... En kritik son 5-6 haftada pek sakatlıktan dolayı göremedik maalesef... Aradan geçen 40-45 gün sonrasında tekrar sezona geldiğinde daha birinci günde, "Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana" diyorsa o zaman çözüm gerekiyor bu soruna ben öyle düşünüyorum. Doktor, yardımcı hocalarım ve Tolga konuşmuşlar, tedavisine karar vermişler ve şu anda devamö ediyor. Buraya getirmenin bir manası yoktu. Daha komplike müdahale edilecek hastanede. Oradan sonra oynar mı oynamaz mı, ayağı iyileşti mi iyileşmedi mi bakacağız."

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 15:15
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