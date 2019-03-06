Fatih Terim'den şampiyonluk hesabı: Bu puanı toplarsak... Fatih Terim, kalan haftalarda 27 puan toplamaları durumunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor. Terim, "73 puanın altında kalırsak işimiz çok zorlaşır" dedi.

Erzurumspor ile berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, şampiyonluktan umudunu henüz kesmedi. Kurmaylarıyla bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, takımına kalan 10 haftada sadece 1 mağlubiyet hakkı tanıyor. "En az 27 puan toplamalıyız" 73 puanın altında kalmamaları gerektiğini düşünen Terim'in "Bizim kalan 10 haftada en az 27 puan toplamamız gerekiyor. Eğer 73 puanın altına düşersek işimiz çok zorlaşır" dediği öğrenildi. Başakşehir'i mağlup etme hesabı Liderin de puan kaybedeceğini düşünen Terim, farkı 3 puana düşürmeleri durumunda, Başakşehir'le Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.