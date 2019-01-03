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Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:"Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan... Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil"

03 Ocak 2019 Perşembe 17:27
Fatih Terim'den Ozan Kabak açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Akademisinin ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum veya bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi, Galatasaraylılar için son derece önemlidir. Bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacağına değinen Terim, şunları kaydetti:

"Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ancak bence o gün bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan... Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil."

Fatih Terim'in açıklamasının ardından "Ozan'la #1likte." ifadesi yer aldı. Ozan Kabak da sosyal medya hesabında Terim ile çektirdiği fotoğrafı "Hocamla #1likte." notuyla paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:27
  1. Fatih Terim
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  3. Galatasaray
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