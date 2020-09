Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı kulübe gelmek istediğini fakat kulübünün bu transfere müsade etmemesi nedeniyle sürecin askıya alındığını bildirdi.

Terim, Gaziantep FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetten sonra açıklamalar yaptı ve Okay Yokuşlu transferinin olmayacağını duyurdu.

"Kulübü müsade etmedi"

Teknik Direktör Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, onun da çok niyetliydi olduğunu, ama kulübünün izin vermediğini ifade etti.

Taraftarın çok önemli olduğunu belirten Terim, onların mutlu olmasını ama bunun kendi işleri olduğunu, her şeyin bir nedeni olduğunu bilmelerini söyledi.

Hayatları bu olduğunu ifade eden Terim, 24 saat buna çalıştıklarını kaydetti.

Kulübün bu durumunda da kolay olmadığını vurgulayan Terim, Galatasaray'ın hiçbir şey olmasa da herkes kadar iddialı olacağını, yeni bir takım için, alacakları futbolcuların kendilerine para kazandırmasını, son takımının kendileri olmamasını istediklerini belirtti ve bir fırsat transferi ise yaşının mühim olmadığını söyledi.

Fatih Terim, maçın hakimi olduklarını ifade ederek ilk maçların hep zor olduğunu kaydetti. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Terim, 3 puanla başlamanın mühim olduğunu, bütün maç boyunca oyunun hakimi olduklarını, ilk yarıda daha diri olduklarını, ikinci yarıda ise bir maçta kazanılabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettiklerini bildirdi.

600'ün üstünde pas yapan bir takım olduklarını vurgulayan Fatih Terim, bugün 400-500'e yakın çekildiğini, bu maçta kaleye daha hızlı gitmeyi amaçladıklarını, hiçbir zaman oyunun aleyhlerine dönmediğini ve hep üstün oynadıklarını ifade etti.

Çok pozisyon ürettiklerini söyleyen Terim, bu pozisyonların gol olması gerektiğini, direkt hücuma çıkan bir görüntü çizdiklerini ve bunun da kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Oyunculara tebrik

30 küsür defa ceza sahasına girdiklerini çok pozisyon bulduklarını söyleyen Terim, yapılabilecek en iyi şeyleri yaptıklarını ifade ederek oyuncuları tebrik etti.

Belhanda açıklaması

Belhanda hakkında da konuşan Teknik Direktör Terim, bugün herkesin performansından memnun olduğunu ama Belhanda'nın çok iyi oynayanlardan biri olduğunu belirtti.

5 Ekim tarihine kadar ne olur ne biter bilmediklerini ancak ne olursa olsun her oyuncunun kendileri için kıymetli olduğunu bildiren Terim, giderken de güzel ayrıldıklarını, kendisi için ve Galatasaray için kendi oyuncusunun her zaman daha kıymetli olduğunu, hele hele ekonominin bu denli sıkıştığı noktada her şeyin olabileceğini sözlerine ekledi.