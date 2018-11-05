0553 313 94 23
impression

Fatih Terim'den neşter! İki yıldız futbolcuya yedek kulübesinin yolu gözüktü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde kötü performans sergileyen Garry Rodrigues ve Ömer Bayram'ı oynanacak olan Schalke maçında yedek kulübesine çekecek.

05 Kasım 2018 Pazartesi 13:09
Fatih Terim'den neşter! İki yıldız futbolcuya yedek kulübesinin yolu gözüktü

6 Ekim’deki Antalya maçından bu yana resmi karşılaşmalarda kazanamayan Galatasaray, galibiyet özlemine yarın Almanya’da son vermek amacında.

Performans anlamında düşüşe geçen takımını ayağa kaldırmayı hedefleyen Fatih Terim, kadroda bir takım değişiklikler yapmayı planlıyor.

Öncelikle Nagatomo’nun yokluğunda Ömer Bayram’dan istediği verimi alamayan Terim, Martin Linnes’i savunmanın soluna kaydırmaya hazırlanıyor.

Ligde cezalı olduğu için oynayamayan Mariano, Schalke karşısında sağ beke dönecek.

Fatih hoca esas sürprizi ise Rodrigues ile yapabilir. Ligde 6 haftadır skora katkı sağlayamayan Rodrigues oldukça formsuz. Terim, kanatlarda Onyekuru ve Feghouli’yle başlama fikrinde.

Savunmayı buldu!

Savunmada ideal ikilisini bulan Fatih hoca, Ozan Kabak-Serdar Aziz’den vazgeçmeyecek.

Orta sahanın merkezi ise Fernando’ya bağlı. Brezilyalı yıldız yetişmezse yine Donk-Ndiaye ikilisi göbekte forma giyecek.

İleri uçta da Eren Derdiyok’un sakatlığında mecburen Sinan Gümüş oynayacak.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 13:09
  1. Antalya
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Ömer Bayram
  5. Gary Rodrigues
  6. Schalke 04

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    9 kişiyi katletmişti... Mahkemeden ceza yağdı
    1. 9 kişiyi katletmişti... Mahkemeden..
    2. Diyanet namaz vakitleri tüm iller için
    3. Altın fiyatlarında son durum
    4. Süper lig 11. hafta maçları kaç kaç..
    5. Endonezya'da düşen uçağın kara kutusu..
    6. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu
    7. FB TV eski haber müdürüne FETÖ cezası
    8. MHP’li belediyenin sponsor olduğu..
    9. “İzmir bilişimde öncü bir il olacak”
    10. ÖSYM KPSS ortaöğretim ve önlisans..
    11. Din istismarıyla mücadele
    12. Yurt dışına kaçacaklardı! Operasyonla..
    13. Lahor'un Rang Maha karakolunda 3 polis..
    14. 9 kişiyi öldüren Taş'ın cezası açıklandı
    15. KPSS önlisans soruları ve cevapları ne..
    16. İstanbul'daki barajlar bu yıl ilk defa..
    17. Al-Dıqqi: BAE ve bin Zayed de..
    18. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    19. 2018 KPSS sonuçları ne zaman..
    20. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!