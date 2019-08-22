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Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan!

Fatih Terim, Kolombiyalı yıldıza göre oyun planını değiştirecek. Eğer Falcao gelirse ve Diagne kalırsa onunla birlikte çift forvet olarak görev yapacak. Tek başına oynarsa Ryan Babel kendisine yakın oynayacak.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
Fatih Terim'den Falcao'ya özel yeni plan!

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Radamel Falcao'nun açıklanması için geri sayıma geçilirken, transfer sonrası takımda sistem değişikliği olacağı da ortaya çıktı.

Nzonzi'nin gelişi sonrası Seri'yi 8 numaraya kaydırma kararı alan Teknik Direktör Fatih Terim'in 33 yaşındaki Kolombiyalı forvete göre de sistemi yeniden oluşturacağı kaydedildi.

Terim'in Falcao planları hazır

Terim'in birinci planı; dünyanın ceza alanı içinde en etkili oyuncularından biri olarak gösterilen Falcao'yu Suudi Arabistan'a gitmeyi reddeden Mbaye Diagne ile birlikte çift forvet olarak oynatmak.

Bu durumda Galatasaray'ın hocası Diagne'yi ceza alanında mikser olarak kullanıp Kolombiyalı ile işi bitirecek. Tecrübeli teknik adamın ikinci planı ise 33 yaşındaki oyuncuyu, maçlarda tek forvet olarak kullanmak.

 

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
  1. Michael Jordan
  2. OGM Ormanspor
  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. Rakeem Christmas
  5. Radamel Falcao
  6. Mbaye Diagne
  7. Galatasaray
  8. Fatih Terim

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