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Fatih Terim'den dikkat çeken Muslera mesajı

Gelecek sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Fransa maçında hatalı gol yiyen Muslera'ya destek oldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 20:09
Fatih Terim'den dikkat çeken Muslera mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa - Uruguay maçında hatalı gol yiyenFernando Muslera'ya destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN DESTEK MESAJI

Öte yandan Galatasaray Kulübü de Uruguaylı file bekçisine destek oldu.

Galatasaray, Twitter hesabından, "Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek..." mesajını yolladı.


Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 20:09
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Muslera
  4. Kupa 2018

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