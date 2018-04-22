Fatih Terim'den bomba açıklama! 'Maicon'un karşımda ağlaması insanı perişan ediyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 3-2 kazanılan Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, son dönemde Maicon ile ilgili basında çıkan haberlere de açıklık getirdi ve ilginç ifadeler kullandı.

Fatih Terim, ilk olarak Sinan Gümüş'ğn golüyle ilgili konuşurken ''Maçtan önce Sinan ve Yasin ile konuştum, odama çağırdım. Kupa maçının sevimsiz havasını almak için. Çok da doğru oldu. İyi iş yaptı. Böyle olmalı zaten. İkisinin de adına çok mutluyum. Üzerlerindeki kara bulutları atmış oldular. Onlara ihtiyacımız var'' dedi.

Maicon iddialarına da yanıt veren tecrübeli teknik adam ''Maicon'un konusunu, Serdar cezalı olmadı diye konuşalım. Benim öyle bir huyum yoktur. Oyuncuma kızacaksam birebir söylerim. Buraya gelmeden sabah kahvaltıda Maicon ile konuştum. Şimdi öyle dev gibi bir adamın bu kadar üzgün olacağını tahmin etmemiştim. Maicon çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insan. Maicon'un hatası birçok şeyi aynı anda daha fazlasıyla verebilmek. O koca adamın ağlaması insanı çok perişan ediyor açıkçası. Maicon Serdar cezalı olsa da lazım, olmasa da lazım. Öyle her kötü oynayan oyuncuyu ben atsam, seyirci affetmesi oyuncu bulamayız. O gün Maicon'dan çok daha kötü oyuncular vardı. Ben Maicon ile ilgili bir şey olursa direk Maicon derim zaten. Öyle bir şey yok, Galatasaraylılar rahat etsin. Ne olacaksa seçimimizden sonra değerli başkanımızla oturup bakacağız. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Bizim gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor. Önemli olan büyük takımlarda krizi yönetebilmektir, idare edebilmek değil'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Sporx