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Fatih Terim'den beklenmedik karar! Yıldız futbolcunun biletini kesti...

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, son olarak Türkiye Kupası'nda kırmızı kartla oyundan atılan Maicon'u yeni sezonda takımdan göndereceği iddia edildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:22
Fatih Terim'den beklenmedik karar! Yıldız futbolcunun biletini kesti...

Ligde formasını Denayer'e kaptıran, kupa maçında bulduğu şansı da elinin tersiyle iten Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, adeta kendini bitirdi! Kupaya veda edilen Akhisar rövanşında yenilen gollerden sonra teknik direktör Fatih Terim'in kenarda sert şekilde fırça attığı sambacının, karşılaşmanın son bölümde ise üst üste iki sarı kart görerek oyundan atılması sabırları taşırdı.

Terim'in kart cezasını Alanya maçında çekecek Maicon'a kızgın olduğu ve ligin kalan bölümünde ilk 11'de görev vermeyi düşünmediği öğrenildi. İki hafta önce Ankara'daki G.Birliği karşılaşmasında son dakikada yenen golde büyük hatası olan Maicon, ligin ilk yarısında da üst üste iki maçta oyundan alındığı için dönemin hocası Tudor ile kavga etmişti. 2017'de Sao Paulo'da 21 maça çıkan Maicon yaz tatili yapmadan Galatasaray'a geldi. 14 ayda 50 maç sayısını geçince fizik olarak düştü.

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 12:22
  1. Ankara
  2. Fatih Terim
  3. Maicon
  4. Galatasaray

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