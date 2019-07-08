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Fatih Terim’den 45. yıl için duygusal mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 45 yıl önce futbolcu olarak sarı-kırmızılı takıma imza attığı günün yıldönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
Fatih Terim’den 45. yıl için duygusal mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 45 yıl önce futbolcu olarak sarı-kırmızılı takıma imza attığı günün yıldönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.


Tam 45 yıl önce bugün futbolcu olarak Galatasaray’a ilk imzasını atan Fatih Terim, günün önemine ithafen bir mesaj paylaştı. Terim, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Metin abi Adana’ya gitmiş benim için. Baba ocağımı solumuş, el öpmüş, kendini ve Galatasaray’ı anlatmış. Babam çıkarken ‘Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun’ demiş sadece.


O duayla atılan imzadan dile kolay 45 sene geçti. 45 sene evvel bugün Galatasaray’a imzayı atarken aileme ve futbola adanmış bir hayatım vardı. Sonra vazgeçemediğim bir yuvam, unutulmaz anılarım, kendimi ait ve her daim sorumlu hissettiğim bir camiam oldu. Bana Galatasaraylılığı başarılarımız kadar değerlerimiz diye öğrettiler. Bana camiayı kupalarımız kadar tarihimiz ve kültürümüz diye anlattılar. Bana armayı, formayı vazgeçmeyenlerin, inananların, kıymetlerine sahip çıkmayı bilenlerin, hayatını adayanların ödülü diye gösterdiler.


İyi ki Galatasaraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan Metin abiye minnet ve şükranla.”

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
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