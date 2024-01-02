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Spor Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk sınavına çıkıyor
Spor

Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk sınavına çıkıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-02 13:37:00 - 2024-01-02 13:40:23
Fatih Terim, Yunanistan'daki ilk sınavına çıkıyor

Sürpriz bir şekilde Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, yeni takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını yarın PAS Giannina karşısında verecek.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Filip Djuricic ve Adam Cerin, son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Arjantinli kanat oyuncusu Sebastian Palacios ile Hollandalı stoper Bart Schenkefeld ise sakatlanarak dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayağını burkan Palacios'un yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı, ayak bileğinden sakatlanan Schenkefeld'in ise yarınki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.
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