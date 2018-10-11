Fatih Terim talimat verdi! Yıldız futbolcunun maaşı 5 katına çıkıyor
Fatih Terim'in talimatıyla genç stoper Ozan Kabak'a sözleşme uzatma ve maaşında 5 katı zam kararı verildi. Sarı Kırmızılılar, genç stoperin performansından oldukça memnun.11 Ekim 2018 Perşembe 14:17
Galatasaray , genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Cimbom'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor. Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak.
'YILDA 1 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRET ALACAK'
Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak. Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.
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