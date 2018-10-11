THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fatih Terim talimat verdi! Yıldız futbolcunun maaşı 5 katına çıkıyor

Fatih Terim'in talimatıyla genç stoper Ozan Kabak'a sözleşme uzatma ve maaşında 5 katı zam kararı verildi. Sarı Kırmızılılar, genç stoperin performansından oldukça memnun.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:17
Fatih Terim talimat verdi! Yıldız futbolcunun maaşı 5 katına çıkıyor

Galatasaray , genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Cimbom'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor. Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak.

'YILDA 1 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRET ALACAK'
Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak. Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:17
  1. fatih terim
  2. galatasaray
  3. ozan kabak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akciğer kanseri hakkında merak edilenler
    1. Akciğer kanseri hakkında merak edilenler
    2. Spor yorumcusundan Arda Turan'a sert..
    3. Trump'a büyük şok! 214 bine çıktı
    4. Temizlik işçilerinden alkışlanacak..
    5. Bebeklerde mikrobik sebeplerden..
    6. Müslüman ülkede idam cezası kaldırılıyor
    7. İmam hatipliler kurultayı başlıyor
    8. Başkan, FETÖ’nün taktiğini açıkladı:..
    9. AK Parti’nin önerdiği ittifak formülü..
    10. Sünnetin sağlık hikmeti
    11. DEAŞ'a para topluyorlardı! Yakalandılar
    12. Alkolün bilinmedik zararları
    13. Diyarbakır'da kan donduran cinayet!..
    14. Türk polisinin taktiğini duyan..
    15. ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı..
    16. Üçüncü Havalimanı biletleri satışa..
    17. Dekorasyon ciddi bir konu
    18. Türk teknik adam konuştu: Fenerbahçe...
    19. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    20. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!