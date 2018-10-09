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Fatih Terim talimat verdi! Teknik heyete tatil yok

Terim, Devler Ligi’ndeki iki Schalke maçı için de Alman ekibini mercek altına alacak.

09 Ekim 2018 Salı 10:53
Fatih Terim talimat verdi! Teknik heyete tatil yok

Galatasaray, milli araya 1-0’lık Antalya galibiyeti ile girse de teknik heyetin tatil yapmaya niyeti yok! Fatih Terim ve kurmayları milli maçlar için verilen arada sezonun geri kalanını, özellikle de son haftalarını analiz etmek üzere kolları sıvadı. Ligde Antalya karşısında Donk’un golü ile gelen galibiyet sonrasında deplasmandaki kayıplara nokta koyulsa da teknik ekip bu durumu derinlemesine analiz etmek istiyor. 

Başta farklı biten Trabzon ve Akhisar maçlarını tekrar tekrar izleyen, maç analizlerini de gündemine alan Fatih Terim bu sorunun bir daha baş göstermemesi için hazırlık yapıyor. 
 
FORVET SIKINTISI
Deplasman sorununun yanı sıra üzerinde durulan bir diğer konu ise forvet hattındaki kadro sıkıntısı. Elinde sadece Eren Derdiyok’un olması nedeniyle, teknik ekip son hafta Maicon ve Donk’u forvette kullanıp sonuca ulaşırken başka alternatifler de çalışılıyor. Sinan ve Yunus Akgül’ün yanı sıra Muğdat’ı da burada kullanmayı düşünen Terim, milli arada bu oyuncuları ile yakından da ilgilenecek.
 
KADERİ BELİRLEYECEK
Teknik heyetin üzerinde durduğu üçüncü konu ise Şampiyonlar Ligi... Terim yönetimindeki kurmalar, Türk Telekom Stadyumu’nda kazanılan Lokomotif Moskovave deplasmandaki Porto maçlarını yeniden izleyip gözden kaçan noktaların üzerinde durma kararı aldı. Ancak Devler Ligi çalışması bununla da sınırlı değil. 24 Ekim’deİstanbul’da ve 6 Kasım’da Gelsenkirchen’de Schalke karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılıların geleceğini de bu iki mücadele belirleyecek. 
 
MERCEK ALTINA ALINACAK
Bu iki karşılaşma için Schalke’yi de mercek altına alan teknik heyeti, Alman ekibinin artılarını ve eksilerini tek tek belirleyip milli maçların ardından takıma da bu detaylar ezberletilecek.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:53
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. fatih terim
  5. galatasaray

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