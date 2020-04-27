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Spor

Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan Ahmed Musa hamlesi

Teknik patron Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nijeryalı yıldız Ahmed Musa'yı yakın markaja aldı.

2020-04-27 13:16:00 -
Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan Ahmed Musa hamlesi

Al Nasr'dan Galatasaray'a çok konuşulacak bir takas önerisi geldi. Suudi Arabistan ekibi Ahmed Musa'ya karşılık Sarı-Kırmızılılardan Maicon ve Belhanda'yı istedi. Cimbom'un iki futbolcunun üstüne bir miktar da para istediği öğrenildi.

Terim'in gözdesi Ahmed Musa

Teknik direktör Fatih Terim, Ahmed Musa'yı daha önce de istemiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transfer gerçekleşmemişti. Ahmet Musa'nın forvette ve kanatlarda forma giymesi teknik direktör Fatih Terim'i etkileyen özellikleri arasında yer alıyor. Takas teklifinin olumlu olması halinde Nijeryalı yıldızın sarı kırmızılı formayı giymesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

 

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