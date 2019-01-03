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Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kararıyla tecrübeli stoper Serdar Aziz ile yolların ayrılmasına karar verildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:27
Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray Kulübü'nün menajerine 'Kulüp bulun' dedikten sonra teknik direktör Fatih Terim ile görüşme kararı alan Serdar Aziz, deneyimli teknik adamın yanıtıyla şok yaşadı. Galatasaray'da Serdar Aziz ile ipler resmen koptu.

Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü gerçekleşen antrenman öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim görüşecekti ancak bu görüşme Terim'in kararı doğrultusunda ertelendi. Perşembe günü ise Serdar Aziz ve Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi.

Fatih Terim onayladı! Yollar ayrılıyor

Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusuna 'Seni takımda düşünmüyorum, kendine kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi. Serdar Aziz, herhangi bir hatası varsa özür dileyeceğini açıklamasına rağmen görüşmede Terim'i ikna edemedi ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılma noktasına geldi.

Serdar Aziz, Fatih Terim'in kararı sonrasında Florya'daki arkadaşlarıyla vedalaştı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:27
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Serdar Aziz

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