0553 313 94 23

Fatih Terim: O müziğe bayılıyorum

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

17 Eylül 2019 Salı 23:49
Fatih Terim: O müziğe bayılıyorum

Belçika'da oynanacak maç öncesi Younes Belhanda'nın sahada olmayacağını belirten Fatih Terim, ''Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Bizim takımımızda aynı tip oyuncu pek yok. Hiç beklemediğimiz bir anda ciddi bir kayıp. Maçın 93. dakikasında hiç beklemediğimiz bir anda maalesef böyle bir sakatlık oldu. Belki yazılanlar kadar süresi olmayacak ama yarınki maçta olmayacak. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık var. Bizim için ciddi bir kayıp.'' diyerek sözlerine başladı.

''İlk 4 haftadan mutlu olmam söz konusu değil''

Süper Lig'de oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyleyen Terim, ''İlk 4 haftada Fatih Terim olarak mutlu olmam söz konusu değil. 5 puan kaybetmişiz. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz falan, bunlar önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz. Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta 4-5 futbolcusu yeni olan bir takımız.'' dedi.

''Falcao'nun açlığı bizi çok sevindirdi''

Radamel Falcao hakkında görüşlerini de belirten tecrübeli teknik adam, ''Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık doğal olarak eksiği oldu. Ne kadar oyuncu, kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki açlığı bizi çok sevindirdi. Çok eksiği var gibi de gözükmedi.'' sözlerini kullandı.

''Diagne'ye teşekkür ediyorum''

Mbaye Diagne'nin Club Brugge formasıyla kendilerine rakip olacağı hatırlatılması üzerine Fatih Terim, ''Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş bir isme teşekkür etmemek Galatasaray örf ve adetlerine yakışmaz. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğaldır.'' cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğini söyleyen Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü, ''Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. İlk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ne olursa olsun açılıştaki o Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çok güzel bir şey. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.'' şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 23:49
  1. Fatih Terim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "PKK'yı kınama önergesini neden reddetiniz?" sorusuna Tunç Soyer'den skandal cevap: Şehit aileleri için yardım maddeleri vardı
    1. "PKK'yı kınama önergesini neden..
    2. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin..
    3. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç..
    4. Chelsea Valencia maçı sonucu!
    5. Chelsea Valencia maçı kaç kaç bitti?
    6. Borussia Dortmund Barcelona maçı sonucu!
    7. Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç..
    8. İspanya'da hükümet krizi! Kral duruma..
    9. Rıza Kayaalp hedefini açıkladı!
    10. Altay tankı için çarklar dönmeye başladı
    11. Fatih Terim: O müziğe bayılıyorum
    12. Trump fena bozuldu! "Görüşmek..
    13. Teröristbaşı Netanyahu büyük hüsrana..
    14. Helâllik almaktan başka yolu olmayan..
    15. Feyzioğlu'nda 90 milletvekiline davet:..
    16. ANKASAM Uzmanı Doğacan Başaran: Rusya..
    17. Kuzu mutancana nasıl yapılır?..
    18. Palu ailesine uygulanan gaslighting..
    19. Lyon Zenit maç sonucu!
    20. Lyon Zenit maçı kaç kaç bitti?
    21. Dilipak'tan sert tepki: 'Mehdi' rolü..
    22. Inter Slavia Prag maçı sonucu!
    23. Inter Slavia Prag maçı kaç kaç bitti?
    24. 6 aylık bebek için mama tarifi! 6..
    25. Bomba açıklama: Rusya Türkiye ile..
    26. Zerde nasıl yapılır? Zerde tatlısı..
    27. Vişneli yaprak sarma nasıl yapılır?..
    28. Bu çağda bu kafa! Perinçek grubundan..
    29. Taze fasulye mücveri nasıl yapılır?
    30. Beslenme çantasına neler konulmalı?..
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Erdoğan'ın 'kapıları açabiliriz' uyarısı o ülkede paniğe neden oldu! 'Sınıra 11 bin asker göndereceğiz'
    Erdoğan'ın 'kapıları açabiliriz' uyarısı o ülkede paniğe neden oldu! 'Sınıra 11 bin asker göndereceğiz'
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından dikkat çeken çıkış: CHP'li o belediyeye kayyım atansın
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından dikkat çeken çıkış: CHP'li o belediyeye kayyım atansın
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında
    Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...