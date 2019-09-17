Fatih Terim: O müziğe bayılıyorum

Belçika'da oynanacak maç öncesi Younes Belhanda'nın sahada olmayacağını belirten Fatih Terim, ''Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Bizim takımımızda aynı tip oyuncu pek yok. Hiç beklemediğimiz bir anda ciddi bir kayıp. Maçın 93. dakikasında hiç beklemediğimiz bir anda maalesef böyle bir sakatlık oldu. Belki yazılanlar kadar süresi olmayacak ama yarınki maçta olmayacak. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık var. Bizim için ciddi bir kayıp.'' diyerek sözlerine başladı.

''İlk 4 haftadan mutlu olmam söz konusu değil''

Süper Lig'de oynadıkları futboldan memnun olmadığını söyleyen Terim, ''İlk 4 haftada Fatih Terim olarak mutlu olmam söz konusu değil. 5 puan kaybetmişiz. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her maç kırmızı kart görmemiz falan, bunlar önemli değil. Sonuçta kaybetmişiz. Oynadıkça daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sonuçta 4-5 futbolcusu yeni olan bir takımız.'' dedi.

''Falcao'nun açlığı bizi çok sevindirdi''

Radamel Falcao hakkında görüşlerini de belirten tecrübeli teknik adam, ''Falcao, transfer döneminde 2-3 haftalık doğal olarak eksiği oldu. Ne kadar oyuncu, kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki açlığı bizi çok sevindirdi. Çok eksiği var gibi de gözükmedi.'' sözlerini kullandı.

''Diagne'ye teşekkür ediyorum''

Mbaye Diagne'nin Club Brugge formasıyla kendilerine rakip olacağı hatırlatılması üzerine Fatih Terim, ''Takımlar arasında oyuncu geçişlerine her zaman sıcak bakmışımdır. Kiralık verdiğim oyunculara da bir şart koymadım. Orada oynayamaz, buraya gidemez demiyorum. Diagne, bu isimlerden birisi. Diagne'ye takımımıza katkısı için teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş bir isme teşekkür etmemek Galatasaray örf ve adetlerine yakışmaz. O da kendi takımı için kazanmak isteyecektir. Bu da çok doğaldır.'' cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğini söyleyen Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü, ''Şampiyonlar Ligi müziğini özlediğimi söyleyebilirim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum... Bana nerede olduğumu hatırlatıyor. İlk maçtan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Ne olursa olsun açılıştaki o Şampiyonlar Ligi müziği gerçekten çok güzel bir şey. Birçok kez duysam da bıkmadan dinleyeceğim müzik bu olsa gerek.'' şeklinde konuştu.