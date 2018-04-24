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Fatih Terim kararını verdi! Süper Lig ekibinin yıldızını transfer ediyor...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı.

24 Nisan 2018 Salı 12:35
Fatih Terim kararını verdi! Süper Lig ekibinin yıldızını transfer ediyor...

Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun, görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'nın transfer edilmesini istiyor. Seçim sonrası yeni yönetime transfer listesi sunacak olan tecrübeli hocanın adayları da sürekli olarak güncelleniyor.

28 maç 12 gol 8 asist

Son maçta Galatasaray’a karşı gösterdiği performansa hayran kaldığı Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba’yı listenin 1 numarasına koyan Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istiyor.

Bu sezon 28 lig maçında 12 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusu, büyük kulüpler arasında ciddi bir rekabet başlatacak gibi görünüyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:35
  1. Fatih Terim
  2. Emre Akbaba
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Süper Lig

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